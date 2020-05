Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta facendo un autentico braccio di ferro con il Napoli per Arkadiusz Milik. L'attaccante vuole andare via, ma De Laurentiis rifiuta uno scambio e vuole soltanto 40 milioni cash per il suo centravanti nonostante la scadenza di contratto tra un solo anno. Ma Paratici insiste e insisterà, assicura il CorSport.