La Juve ha chiuso il bilancio con una perdita di 70 milioni. Ovviamente, il coronavirus che ha colpito le casse di tutti i club europei. Come scrive Tuttosport.it: "Se questo bilancio pur non mettendo di buon umore i vertici e la proprietà, nello stesso non preoccupa, è la prospettiva del prossimo esercizio a suscitare qualche perplessità nel club bianconero".