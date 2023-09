La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2022/23 con un rosso di 110 milioni di euro circa. È quanto emerso dalla semestrale di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 63,8% del club bianconero –, che nei giorni scorsi ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2023. A riportarlo è Calcio e Finanza.



CONTI - Il secondo semestre si è chiuso con perdite per 81 milioni di euro che, sommate a quelle del primo semestre (29,5 milioni di euro) danno un rosso di circa 110 milioni. Il consiglio di amministrazione della Juventus si riunirà domani per approvare il bilancio al 30 giugno 2023, come riportato da Tuttosport. Se le perdite fossero confermate, si tratterebbe di un rosso inferiore rispetto all’esercizio 2021/22, quando la Juventus chiuse a -239,3 milioni di euro.ma del sesto bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite appunto per 239,3 milioni nel 2021/22, per 209,9 milioni nel 2020/21, per 89,7 milioni nel 2019/20, per 39,8 milioni nel 2018/19 e per 19,2 milioni nel 2017/18.