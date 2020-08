Pronto a 'perdere' i nazionali. Andrea Pirlo fa i conti con ciò che vuol dire allenare ad alti livelli. Il Maestro, dopo i primi due giorni di sedute alla Continassa, ieri ha provato per la prima volta il gruppo intero. Pirlo ne ha approfittato per dare il via alla doppia sessione tattica potendo così passare finalmente alla pratica. Come racconta il Corriere dello Sport, però, ci sarà davvero poco tempo per Pirlo: domani partiranno tutti i nazionali per i primi impegni in Nations League.