Domani alle ore 14.30 arriva la conferenza stampa di presentazione di Danilo alla Juventus, dopo che il terzino destro, proveniente dal Manchester City nell'ambito dello scambio con Joao Cancelo, ha esordito in bianconero alla Friends Arena di Stoccolma, in amichevole contro l'Atletico Madrid. Dove vederla? In diretta sul sito ufficiale bianconero, oltre che sul canale YouTube e su Juventus TV.