La giornata di domani 20 gennaio 2023 sarà campale per il presente e futuro della, ancor più di quella di ieri in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione ha chiuso l'era di Andrea Agnelli. Sì perché domanisospette, emerse nel corso dell'inchiesta Prisma della procura della Repubblica di Torino. Un'inchiesta che era già stata archiviata per due volte con l'assoluzione del club bianconero, ma che la Procura Federale ha chiesto di riaprire in seguito al nuovo materiale trasmesso dai PM di Torino agli organi di giustizia sportiva.Il, nella sua richiesta presentata alla Corte d'Appello per la revocazione del giudizio, ha sottolineato come il quadro rispetto alle prime sentenze sia del tutto cambiato. Le carte dell'Inchiesta Prisma spostano il focus dalle cifre delle operazioni (con il celebre confronto valore tramite il sito Trasnfermarkt) alle intercettazioni molto significative che presentano un quadro istruttorio più completoche potranno andare anche in questo caso dalla multa alla penalizzazione in classifica.più grave e che prevede la retrocessione fra le proprie pene. Più probabile, invece, che l'accusa possa allargarsi non solo al club bianconero, ma anche a tutti gli altri club coinvolti in queste operazioni.