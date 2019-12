Il nuovo Genoa ripartirà dal vecchio capitano.



In attesa di capire chi sarà l'allenatore del grifone nel 2020, la pausa natalizia porterà a Pegli un gradito ritorno: quello di Mattia Perin. Il portiere di Latina è ormai in uscita dalla Juve, dove non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che desiderava. L'opzione di un prestito al Genoa, squadra in cui è cresciuto e maturato, è un'ipotesi che si fa giorno dopo giorno sempre più concreta. Tanto che, secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, il giocatore sarebbe atteso nella sede del club rossoblù già domenica prossima, giorno della ripresa degli allenamenti.



Un ritorno, quello di Perin, che va di pari passo con il sempre più probabile addio di Ionut Radu, destinato a sbarcare all'Inter con sei mesi di anticipo rispetto a quanto preventivato. Il rumeno andrebbe per il momento a fare il vice di Samir Handanovic per poi giocarsi al massimo le sue carte quando il collega sloveno saluterà i nerazzurri.