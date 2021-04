La Gazzetta dello Sport rilancia l'idea di un trasferimento di Gigio Donnarumma alla Juventus. Col rinnovo di contratto col Milan in stallo, l'agente del portiere, Mino Raiola, nei giorni scorsi è stato a Torino e potrebbe aver parlato anche del classe '99. Per il futuro di Gigio sarà fondamentale la Champions League, un torneo dove non ha mai giocato: la rincorsa dei bianconeri per un posto tra le prime quattro può essere decisiva.