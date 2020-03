Wojchiech Szczesny è il presente della Juve, forse anche il futuro. Forse. Perché il rinnovo a cifre da top player non è sinonimo di incedibilità, E se dovesse arrivare una super offerta, la Juve la prenderà in considerazione. Premessa fondamentale per arrivare al fronte Gigio Donnarumma: prima scelta bianconera, solo se si rendesse necessaria. La Juve lo segue, Raiola è una sponda perfetta. Senza fretta, le priorità sono altre. Ma i bianconeri studiano la situazione con grande attenzione.