“Medhi Benatia chiede di essere ceduto e le offerte non gli mancano”. Lo racconta oggi La Stampa a proposito del difensore della Juventus: “C’è il Milan in prima fila per Mehdi, ma il ds Paratici non pensa assolutamente di privarsi a gennaio del difensore marocchino. Perché servirebbe un sostituto all’altezza, non proprio un’operazione semplice nel mercato di riparazione mentre il club non vuole perderci anche a livello economico. Toccherà ad Allegri, dunque, far passare il mal di pancia a Benatia. La Juve ha risposto che si cura in casa e non al Milan”.