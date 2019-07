L'arrivo di Matthijs De Ligt impreziosisce una rosa già fortissima, ma per i betting analyst i colpi della Juventus nel mercato estivo potrebbero non finire qui. Dopo l'arrivo del difensore olandese, in quota parte la caccia al prossimo acquisto di lusso dei bianconeri: in pole position sul tabellone Stanleybet.it c'è ovviamente Mauro Icardi, a 1,50, da settimane al centro di un'intricata trattativa con l'Inter. Oltre all'argentino,riporta Agipronews, le novità più importanti potrebbero arrivare da centrocampo, con il ritorno di Paul Pogba (dato a 3,50) o con l'acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma, a 4,00. Rimane aperta, sebbene più lontana, anche la pista che porta a Sergej Milinkovic Savic, il cui sì ai bianconeri pagherebbe 11 volte la posta. La grande suggestione è invece Neymar, un sogno passato da quota 30,00 a 10,00 dopo le indiscrezioni lanciate dalla stampa spagnola.