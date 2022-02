Una chiusura col botto, per la Juventus. L'ultima settimana di mercato ha portato i bianconeri a cambiare pesantemente la rosa, con gli arrivi di Vlahovic, Zakaria e Gatti (per la prossima stagione) e gli addii o arrivederci di Bentancur, Kulusevski e Ramsey. Le trattative che riguardando la società del presidente Agnelli, però, sono tutt'altro che finite: da adesso si entrerà nel vivo per quelle dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza a giugno. Su tutti, Paulo Dybala, per cui le discussioni sul prolungamento vanno avanti da anni. Da quando in dirigenza c'era Fabio Paratici, il primo ad aver avviato le discussioni con l'agente Jorge Antun.