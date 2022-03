La rivoluzione, quindi, non può fermarsi e deve continuare. Ma per mettere a segno gli acquisti necessari sarà ancora fondamentale vendere. Possibilmente bene. O anche lasciar partire. Ed ecco chi sono i giocatori maggiormente in bilico della Juve di oggi, quelli che potranno o dovranno fare spazio ai giocatori della Juve di domani., una missione tutto sommato non impossibile a patto che la Juve sappia proporre un progetto davvero vincente. Nel frattempo è il futuro di Giorgioda valutare a stretto giro di posta: quarta eliminazione in Champions incassata senza il capitano a guidare la difesa, senza qualificazione al Mondiale potrebbe anche anticipare il ritiro. Può rinnovare Danieleper spalmare l'ingaggio, altrimenti verrà di nuovo messo in vendita. Sulle fasce èil primo della lista dei cedibili, a un anno dalla scadenza del contratto.– Solo una super offerta può convincere ora la Juve a rinunciare a Weston. Tutto da valutare il rinnovo al ribasso di Federico. Sono peròe Adrieni nomi che la Juve vorrebbe spendere sul mercato delle cessioni, anzi farà di tutto per riuscire a fare cassa e spazio con loro. E torna Aaron: ma per lui non c'è futuro con Allegri.resterà fino a gennaio per recuperare dall'infortunio, poi si valuterà un prestito. Se rimane Pauloallora verrà lasciato Alvaro, se la Joya arrivasse alla rottura col club si proverà a trattenere lo spagnolo con offerta ribassata all'Atletico Madrid (15 milioni più bonus, come anticipato da Calciomercato.com). E occhio a Moise: lui vuole andare via, la Juve vorrebbe evitare di riscattarlo al termine della prossima stagione, si cerca una via d'uscita con la sponda di Mino Raiola ma l'Everton non farà sconti.