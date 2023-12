Nel post-partita di venerdì sera Max Allegri era sembrato aver preso con sportività e filosofia l'episodio del possibile rigore non fischiato alla sua Juve nell'incontro pareggiato in casa del Genoa.



Interpellato dai giornalisti a proposito del mancato fischio del signor Massa sul tocco di mano in area rossoblù di Mattia Bani, ma anche del rosso non sventolato a Malinovskyi nel finale, il tecnico bianconero era sembrato accettare con una certa serenità il non intervento del var. In realtà, stando a quanto raccontato stamane da Il Secolo XIX, i due episodi non sarebbero per nulla andati giù ad Allegri.



Secondo il quotidiano genovese una volta terminata la sfida del Ferraris, l'allenatore toscano avrebbe avuto un duro faccia a faccia con il direttore di gara nel ventre dell'impianto genovese. Un confronto avvenuto alla presenza degli assistenti di campo, del quarto uomo, degli uomini dell’ufficio indagini e dei commissari Aia ma lontano dalle telecamere, che sarebbe durato quasi trequarti d'ora nel corso del quale i toni sarebbe stati piuttosto accesi.



Allegri avrebbe ricordato a Massa gli errori compiuti dallo stesso arbitro imperiese a favore dell'Inter durante la sfida con il Napoli, oltre a sottolineare alcuni episodi che nel corso del campionato avrebbero penalizzato la sua squadra.