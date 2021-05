La Juventus cade anche in Borsa dopo la disfatta interna contro il Milan: il ko con i rossoneri, che mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League, fa perdere il 5,02%, il titolo vale ora 0,7005 euro. A pesare anche la conferma di Andrea Pirlo sulla panchina del club bianconero fino al termine della stagione: come evidenzia Calcio e Finanza infatti, una lieve accelerazione al ribasso del titolo si è notata intorno alle 13, in concomitanza con la notizia della permanenza del tecnico.