Perché se tra qualche giorno si saprà con precisione quanto starà fuori Angel Di Maria, lo stesso tecnico bianconero ha fatto capire come saranno piuttosto lunghi i tempi di recupero per Federicoe pure Paul: “Speriamo di recuperarli, se non a novembre almeno a gennaio”, ha dichiarato Allegri a caldo. Con la Juve che nel frattempo, sfumata la cessione di Adrien Rabiot e aspettando di sbloccare altre cessioni, ha apparecchiato più situazioni.per quanto l'entourage del giocatore abbia fatto capire al club di non volersi muovere, l'esclusione con la Samp potrebbe non essere l'unica se davvero lo svizzero è scivolato in coda alle gerarchie di Allegri. Che vuole Leandro, ora conteso anche dalla Roma: l'argentino ha detto di sì da tempo ma i giorni passano e la Juve ancora non ha chiuso con il Psg, anche perché lo spazio per Leandro ancora non c'è. Pure di questo si discuterà nel summit di mercato, con Paredes che è legato non solo alle cessioni ma anche agli acquisti., per quanto non siano assolutamente escluse terze vie. Per arrivare a Milik la tavola è apparecchiata: intesa sull'ingaggio (3,5 netti anche senza Decreto Crescita), consolidata la situazione anche col Marsiglia sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (2 milioni più 8). Un'operazione che consentirebbe anche di provarci fino all'ultimo per Paredes, spazio a centrocampo permettendo. Affondando su Depay, invece, margini per un doppio colpo almeno a oggi potrebbero non essercene: anche a parametro zero o quasi (il Barcellona avrebbe ottenuto l'ok dalla Juve alla rinuncia dei bonus mancanti dall'operazione Pjanic) resterebbe un ingaggio monstre (7,5-8 milioni netti bonus inclusi, mitigati dagli effetti del Decreto Crescita) e il braccio di ferro sulla durata del contratto (due o tre anni), oltre alle commissioni.