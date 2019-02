Può capitare a qualsiasi squadra di perdere 2 a 0 contro qualsiasi squadra. Può capitare in superiorità numerica, può capitare che l’arbitro non sia in serata ( o giornata), può capitare che il fato si accanisca… Può capitare, ma il modo con cui la Juventus ha perso, ieri sera, contro l’Atletico Madrid capita raramente. Addirittura il 3 a 0 patito in casa, l’anno scorso, con il Real, fu meno emblematico. In una parola: meno devastante. Ieri la Juve ha perso dal punto di vista atletico e tattico e, va di conseguenza, mentale. Alla fine è stata fortunata ad aver trovato un ottimo arbitro: il risultato a sfavore poteva essere più rotondo. Detto che Allegri ha sbagliato formazione e disposizione, detto che non ha capito come non ci sia battaglia con un centrocampo a 3 contro un centrocampo a 8 (l’Atletico compattava in 10 metri difensori e centrocampisti), detto che Dybala, nel nuovo ruolo cui è costretto, è semplicemente rovinato se si gioca non contro il Chievo o il Frosinone (a entrambe il massimo rispetto) ma su un proscenio internazionale, detto che la partita è stata una tragedia, bisogna rilevare che, dopo, è andata in onda una commedia.



