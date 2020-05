La Juve dice no. A Ivan Rakitic. Ad Arturo Vidal. Ora pure ad Ousmane Dembélé, per il quale avrebbe pure dovuto aggiungere un ricco conguaglio. La Juve dice no al Barcellona che prova a cambiare i piani originari, non riuscendo ancora a smuovere la resistenza di Arthur. Ma senza il centrocampista brasiliano ecco che la Juve non lascerà partire Miralem Pjanic in direzione Barcellona, nonostante il bosniaco abbai già dato l'ok all'operazione.