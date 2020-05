Sono stati undici i calciatori della Juve che han deciso di trascorrere in patria almeno parte della fase uno. Il primo a rientrare è stato Miralem Pjanic, domenica 19 aprile, in tempo per esaurire il periodo di isolamento per chi arriva in Italia dall'estero prima dell'inizio della fase due. Lunedì sera è stato Cristiano Ronaldo il primo a tornare alla base, seguito oggi nel pomeriggio da Wojciech Szczesny. E in tarda serata è atteso pure Matthjis de Ligt, come riportato da Sky Sport, tra gli ultimi a lasciare l'Italia e tra i primi a rientrare alla base.