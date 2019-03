Il trequartista classe '99 Joao Felix e il difensore centrale classe '97 Ruben Dias sono due dei principali talenti del calcio portoghese, nonché punti di forza del Benfica, presieduto da Luis Felipe Vieira. Il numero uno del club lusitano è perfettamente consapevole del forte interesse delle principali squadre europee per i suoi gioielli e tra queste c'è anche la Juventus. Ecco le sue parole rilasciate a Tuttosport: "Joao Felix? Noi, in questo momento, non siamo interessati a cederlo e presto aumenteremo la cifra della clausola rescissoria (da 120 a 200 milioni di euro). È dotato di una tecnica incredibile, è veloce e anche molto intelligente. E poi è una brava persona, dimostra di avere valori importanti che mi rendono molto orgoglioso".



Su Ruben Dias: "Non è né il momento né l'occasione giusta per parlare di queste cose. Si vedrà in futuro, Ruben ha 21 anni e nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo. Avrà una carriera brillante e a me piacerebbe diventasse il nostro capitano nei prossimi anni". Il contratto del centrale della nazionale portoghese, considerato dalla Juve un'alternativa a de Ligt dell'Ajax, scade a giugno 2023.