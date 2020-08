Riccardo Orsolini è uno dei calciatori in orbita Juve anche se come riporta La Gazzetta dello Sport l'opzione non scritta per pareggiare eventuali offerte provenienti da altri club è scaduta lo scorso 10 luglio. Un ulteriore ostacolo per il ritorno in bianconero dell'esterno di Ascoli sarebbe il concreto interesse del Borussia Dortmund.