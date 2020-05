Non solo Arthur-Pjanic. Juventus e Barcellona, secondo Tuttosport, stanno lavorando a un altro scambio: i bianconeri hanno proposto ai blaugrana il cartellino di Mattia De Sciglio per arrivare a Sergi Roberto, profilo che piace a Sarri anche per la sua duttilità, visto che può giocare sia sull'esterno che a centrocampo.