Se la Juve a gennaio sarà in piena corsa per la vittoria dello scudetto allora la proprietà e la dirigenza potrebbero pensare di mettere a segno un doppio colpo sul mercato per rafforzare la rosa. I nomi sono due e rispondono secondo la Gazzetta dello Sport a Domenico Berardi del Sassuolo ed Emil Hojbjerg del Tottenham. Un centrocampista in grado di sostituire Pogba e l'attaccante tanto chiesto da Allegri ma non arrivato in estate.