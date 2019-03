"Avevo dubbi sull'arrivo di Cristiano Ronaldo". L'esterno brasiliano Douglas Costa racconta al canale YouTube De Sola dell'arrivo di CR7 alla Juventus e del rapporto con il portoghese: "Quando si parlava dell'acquisto di Cristiano, mi sono chiesto come sarebbe stato accolto dallo spogliatoio. Dobbiamo tutti volerci bene come compagni perché tutti per un posto in squadra, ma Cristiano ha superato tutti rapidamente. Quando è arrivato già pensavo fosse il migliore del mondo, poi ho scoperto un ragazzo molto semplice, ma anche molto competitivo. Gli piace vincere. Era proprio quello che ci serviva. Un calciatore con la sua mentalità ci ha trasmesso moltissimo. Il club, con il suo arrivo, è migliorato in ogni suo aspetto. Il suo contributo è notevole. Segna sempre, riempie lo stadio, spinge tutti noi a dare il massimo. È il primo ad allenarsi duramente e a spronarci a farlo insieme a lui. Accanto a lui tutto sembra più facile e possibile: speriamo di vincere con lui, di srivere la storia con lui dalla nostra parte".