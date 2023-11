Non ha ancora perso la speranza Douglas Costa. Che spera di tornare alla Juve nonostante l'apertura necessaria non sia ancora arrivata dal club. Ma alle società interessate, soprattutto in Arabia Saudita, ha fatto sapere di avere bisogno ancora di tempo prima di prendere una decisione: quello che aspetterà prima di rinunciare all'ipotesi di un ritorno in bianconero.