Anche Rodrigo Bentancur ha sfoggiato la nuova divisa da trasferta. Come si può vedere sul profilo Instagram dell'uruguaiano, l'indice di gradimento per i nuovi colori sembra essere molto alto. "Meravilla" scrive Bentancur, ma la risposta che conta - e diverte - ​è quella di Douglas Costa, che irrompe nel post del compagno per lanciare il suo appello: "Neneee, torna!". Bentancur rientrerà con i nazionali sudamericani, reduce anch'egli dalla Copa America.