Semplicemente imprendibile. Se sta bene ed è in serata Douglas Costa è uno di quei giocatori in grado di accendersi da un momento all'altro, di partire palla al piede, più o meno da dove vuole, e arrivare fino in porta. L'ha mostrato e dimostrato tante volte tra le facce incredule di chi lo guarda scattare, quelle affaticate dei difensori che cercano in ogni modo di prenderlo e quella preoccupata di un portiere che sa che tra poco toccherà a lui fermarlo.