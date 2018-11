Si torna sempre alla sfida contro ile allo sciagurato pomeriggio del 16 settembre, quasi un crocevia per la stagione di, il passo è breve, come quello che il brasiliano ama sfoggiare durante i tanti scatti. L’ala di Sapucaia do Sul non si nasconde, sa di aver sbagliato e rimarca a più riprese la differenza tra la follia dello sputo a Di Francesco e la normalità di una carriera che parla da sola, ricca di lampi dentro il campo e povera di stranezze fuori. Ma indietro non si torna: ormai Douglas Costa è una riserva di questa Juventus.@mcarapex