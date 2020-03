Nel corso di una diretta Instagram dal Brasile, nel quale ha fatto ritorno col consenso della Juventus dopo essere risultato negativo al coronavirus, Douglas Costa ha chiarito: "Sono qui per vedere mia figlia. Rientro in Italia il 3 aprile". Una data indicativa, in quanto il periodo di stop all'attività sportiva in Italia potrebbe essere prolungato e per lui, come per gli altri calciatori a cui è stato consentito di tornare nei rispettivi paesi, potrebbe essere imposto un nuovo periodo di isolamento da osservare al rientro a Torino.