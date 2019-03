Emergenza in difesa, ma arrivano buone notizie dall'attacco per Massimiliano Allegri e la Juventus. Oggi, infatti, Douglas Costa ha lavorato per la prima volta in gruppo ed è quindi da considerare recuperato per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di martedì sera. Ecco il report ufficiale: ​"scarico e recupero per i giocatori maggiormente sollecitati ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato su riscaldamento, possesso e azioni di gioco. Douglas Costa si è allenato con la squadra".