L'esterno della Juventus Douglas Costa ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri sull'Inter: ​"Forse creiamo meno rispetto al passato ma siamo più cinici. E' l'aspetto su cui siamo migliorati di più. Siamo cinici e segnamo quando creiamo una palla gol. Dybala? Lui pubblica foto solo quando vince. Se per un mese non vedete nessun post è perché ho vinto sempre io



SULLE RIVALI E ANCELOTTI - "Il Napoli è una nostra rivale, ma anche l'Inter ha giocato alla pari contro di noi. E non dimentichiamo il Milan, che gioca bene, e la Roma. Ancelotti? Con me è si è dimostrato una bella persona al Bayern, mi ha sempre trattato con trasparenza. Quella stagione con lui l'ho cominciata più tardi per via di qualche infortunio e quando sono rientrato la squadra era già pronta, ma Ancelotti è stato molto corretto con me"