Sei mesi fa nessuno avrebbe potuto pronosticare una simile stagione per. Il brasiliano, protagonista assoluto della cavalcata verso il settimo scudetto consecutivo e miglior bianconero per rendimento nella scorsa annata, doveva essere il terzo top player di un attacco da sogno. Questo il progetto e l’obiettivo, ribadito da quelle maglie del Grêmio regalate in estate ai compagni di reparto Ronaldo e Dybala. E invece, il Flash di Sapucaia do Sul