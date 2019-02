Douglas Costa sta vivendo una seconda stagione da incubo alla Juventus. In particolare, il recente periodo non è stato dei più felici per l'esterno d'attacco brasiliano, che dovrà saltare anche la trasferta di Bologna. Si è parlato di un nuovo problema muscolare, questa volta al polpaccio, per Douglas Costa, ma la notizia è stata smentita. L'ex Bayern Monaco prosegue il proprio percorso di recupero dal precedente infortunio e punta a recuperare per il big match del prossimo 3 marzo in casa del Napoli.