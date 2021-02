La Juventus fa sul serio per Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Come scrive Tuttosport, i bianconeri, per abbassare la richiesta di Aulas, superiore ai 50 milioni di euro, sono pronti a inserire due contropartite: una è De Sciglio, già con l'OL, l'altra è Douglas Costa, che tornerà dal prestito al Bayern Monaco.