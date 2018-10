Passato l'infortunio e terminata la squalifica per lo sputo a Di Francesco, Douglas Costa tornerà ad essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo match di campionato contro il Genoa. L'esterno brasiliano si è allenato assieme ai compagni di squadra nel corso dell'ultima settimana e sabato prossimo potrebbe partire dal 1' nel match interno contro il Genoa, gara che anticiperà la partita di Champions League ad Old Trafford tra i bianconeri ed il Manchester United di José Mourinho.