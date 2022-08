Probabilmente non se lo aspettava nessuno, visto il letargo calcistico nel quale era piombato, ma Alex Sandro è stato uno dei migliori in campo nella vittoria della Juventus ai danni del Sassuolo nella prima giornata di campionato. Un bel segnale per Allegri, dopo un'estate alla ricerca di un esterno sinistro che potesse raccoglierne l'eredità, con Wijndal e Raum, poi rimasti in Olanda e Germania, tra i nomi più chiacchierati.



GRAN PROVA - Rigore non assegnato ma che ci stava dopo pochi secondi con una bella percussione su Muldur, buona copertura sul pericolo pubblico numero uno Berardi, assist vincente per il primo gol in bianconero di Di Maria. Un risveglio improvviso che fa ben sperare. Oltre il 90% di precisione nei passaggi e tanta attenzione ed esperienza. E ora Kostic andrà a scuola da lui per imparare a fungere anche da laterale di difesa...