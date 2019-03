Nel giorno del suo 28esimo compleanno, il terzo per lui al Chelsea, il futuro dinon è mai stato più in dubbio di così. Dalla "stagione no" dei Blues alle continue voci sul rapporto mai decollato con Maurizio Sarri, lo spiraglio per portare via il francese da Stamford Bridge è definitivamente aperto. E proprio di quello spiraglio è pronta ad approfittare la