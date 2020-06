Daniele Doveri sarà l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Ecco i precedenti col club bianconero: Doveri ha arbitrato la Juve 14 volte in gare ufficiali, con 11 successi dei bianconeri, due pareggi e una sconfitta. 26 le reti realizzate e 9 subite dalla Juve in queste partite. In Coppa Italia 2 vittorie su 2 gare, con 6 gol segnati e 0 subiti.