Dragusin al Sassuolo nell’affare Locatelli? Il difensore della Juventus, che la scorsa stagione si è alternato tra prima squadra e Under 23, ha rinnovato il suo contratto prima dell’estate, e può essere la chiave per arrivare al centrocampista neroverde, obiettivo di mercato numero 1 di Massimiliano Allegri.



L’agente del centrale romeno fa il punto della situazione, spiegando che non si è così avanti ma anche che la porta non è chiusa. Queste, infatti, le parole di Florin Manea a TuttoJuve: “Drăgușin non ha detto di sì a nessuno, me lo ha confermato poco fa il giocatore. La Juve non ci ha mai contattato per parlare di una sua possibile uscita. Qualora lo dovesse fare, siamo pronti a discuterne e valutare la situazione”.