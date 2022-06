Rallenta ma non si blocca la trattativa tra Juventus e Genoa per il trasferimento in bianconero di Andrea Cambiaso.



L'accordo tra le parti ormai è stato raggiunto e per il passaggio dell'esterno ligure in Piemonte è davvero soltanto questione di dettagli. Uno di questi, tuttavia, rischia di frenare l'operazione, allungandone i tempi.



Radu Dragusin, difensore classe 2002 di proprietà della Juve, non pare infatti disposto ad essere inserito come parziale contropartita all'interno della trattativa che prevede anche un conguaglio da circa 5 milioni di euro a favore del Grifone. Il centrale rumeno non sarebbe in particolare troppo convinto dall'opportunità di scendere in Serie B, gradendo piuttosto una sistemazione alternativa in Italia o all'estero. Una volontà che costringerebbe bianconeri e rossoblù a trovare un profilo diverso per completare l'operazione Cambiaso.



Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.