Cristiano Ronaldo può finire in panchina nella sfida di campionato di domenica pomeriggio tra Juventus e Bologna. Nessun caso, ovviamente, riguardante il fenomeno portoghese, bensì soltanto un meritato turno di riposo dopo gli estenuanti impegni di questo avvio di 2019, in cui non è mai mancato. Un modo anche per ricaricare le pile dopo la delusione in Champions League contro l'Atletico Madrid. Sarebbe questa l'idea di formazione di Massimiliano Allegri, pronto a schierare Mario Mandzukic al fianco di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Lo riporta Sky Sport.