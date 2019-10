Sono passati due anni esatti dal primo gol in maglia bianconera di Federico Bernardeschi. Il talentuoso esterno era appena arrivato dalla Fiorentina, in un passaggio che, come sempre e abbiamo visto quest'estate con Chiesa, sa accendere animi e fuochi in quel di Firenze; così, non disattese gli iniziali pronostici, andando a segno subito nelle prime battute stagionali. Un gol anche importante, quello del provvisorio vantaggio in trasferta contro l'Atalanta, in una gara poi pareggiata 2 a 2 subendo la rimonta bergamasca. A tornare indietro, si fa presto ad additare Bernardeschi come flop: certo, il suo momento attuale mette in discussione tutto il biennio - quasi tri - passato a Torino. In attesa che Sarri lo recuperi, è lecito festeggiare almeno gli anniversari.