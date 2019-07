Due attaccanti di troppo, in casa Juventus. I nomi? Moise Kean e Gonzalo Higuain. Uno prodotto del settore giovanile bianconero voglioso di spazio, l'altro Mr 90 milioni scaricato la scorsa stagione prima al Milan e poi al Chelsea e ora oggetto del desiderio della Roma. Con Mandzukic e Dybala, il reparto offensivo per Sarri è affollato e qualcuno, per forza di cose, dovrà partire. Considerando che c'è un Icardi all'orizzonte che incombe.



SU KEAN - Come scrive la Gazzetta dello Sport, diversi club hanno mostrato interesse per il centravanti italiano, in scadenza di contratto tra un anno. I bianconeri aspettano un'offerta congrua al valore del giocatore, con l'intenzione di tenerne il controllo. E l'Everton, al momento, è la squadra che ha le intenzione più serie.



SU HIGUAIN - In gol contro il Tottenham, è sempre nel mirino della Roma. Al di là delle prime difficoltà di Mandzukic e del futuro ancora da decidere di Dybala, il Pipita è l'altro candidato a partire. I giallorossi ci stanno provando, ma non hanno ancora fatto breccia nel cuore dell'argentino. Che invece, in cuor suo, resterebbe alla Juve .