Secondo La Stampa, Manchester United e Real Madrid continuano a pensare a Massimiliano Allegri per la prossima stagione. In Inghilterra i bookmakers lo danno per favorito come successore di Solksjaer, mentre la pista madrilena potrebbero ritornare di moda, visto che Florentino Perez non è contento di Solari e l'aveva già cercato la scorsa estate per sostituire Zidane.