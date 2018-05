Miralem Pjanic è nel mirino dei top club europei, nello specifico PSG e Barcellona. E' quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.com, secondo il quale il bosniaco rappresenterebbe l'oggetto del desiderio sia di Valverde, sia del nuovo corso parigino firmato Tuchel. Sarà difficile in ogni caso che la Juventussi possa privare del suo play titolare di centrocampo specialmente nel caso in cui Allegri decida di rimanere in bianconero per un'altra stagione.