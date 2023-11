Senza coppe, impazza il mercato in casa Juventus. Secondo Tuttosport, sono due i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri a gennaio: Iling-Junior e Nicolussi Caviglia. Per il primo l'idea è di una cessione a titolo definitivo, per il secondo invece si punta a un prestito con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni.