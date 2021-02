Man of the match della serata di Coppa Italia contro il Genoa lo scorso 13 gennaio, Hamza Rafia ha conquistato verticalmente la fiducia della Juventus. Pirlo l’ha lanciato concedendogli una grande vetrina sul panorama italiano, tanto da attirare diversi club di Serie B. Stando a quanto riporta SerieBNews.com, sia l’Empoli che la Cremonese hanno mostrato interesse per il fantasista dell’Under 23, con la società toscana attualmente in vantaggio per ottenere il prestito del ragazzo.