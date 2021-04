La Juventus può cedere alle offerte per Merih Demiral, in modo tale da registrare una ghiotta plusvalenza. Nel corso della stagione il turco avrebbe mostrato qualche risentimento per il poco impiego, nonostante i diversi infortuni, adesso gli agenti sono al lavoro con diversi club tra cui l’Everton, che sta pensando all’offerta da presentare (25-30 milioni di euro). Ma anche l’Atletico Madrid sta muovendo i primi passi per l’ex Sassuolo, che potrebbe diventare una carta spendibile per Morata.