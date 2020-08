Ci sono due club di Serie A interessati a Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà della Juventus al Perugia in questa stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta ci ha provato, offrendo 10 milioni di euro a giugno, ma i bianconeri hanno detto no, ora ci sono Samp e Genoa interessate.