In casa Juventus, il sogno, finalizzato dalle possibili cessioni dei gioiellini Soulé e Iling Jr in Inghilterra, resta Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Tentazione tanto intrigante, quanto ambiziosa e complicata (costa 45-48 milioni). Proprio per questo motivo, Giuntoli non molla le piste che portano a Sudakov (Shakhtar), Hojbjerg (Tottenham) e Koné (Borussia Moenchengladbach). L'alternativa low cost può essere rappresentata da Kalvin Phillips del Manchester City, già scaricato da Guardiola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.